تشوهات خطيرة.. مأساة طفل تعرض لهجوم 10 كلاب ضالة برأس سدر (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

في لحظة غادرة، تحولت ضحكات الطفل "محمد عمرو" (3 سنوات) أمام منزله بمدينة رأس سدر إلى صرخات رعب هزت جدران مساكن الشركة العامة للبترول، لم يكن الصغير يعلم أن "لعبته" البسيطة ستنتهي بمعركة حياة أو موت، حين انقضت عليه "كتيبة" من الكلاب الضالة، محولةً جسده النحيل إلى فريسة في مشهد مروع حبس أنفاس المارة وأدمى قلوب أهالي جنوب سيناء.

10 كلاب تسحل طفل في الشارع

يروي "محسن كمال"، عم الطفل، تفاصيل اللحظات القاسية قائلاً: "كان محمد يقف عند مدخل المنزل في أمان، وفجأة وبدون مقدمات، هاجمته نحو 10 كلاب ضالة دفعة واحدة". المشهد كان يفوق الوصف؛ حيث قامت الكلاب بسحل الصغير إلى وسط الشارع، وشرعت في نهش رأسه وجسده بضراوة.

ورغم وجود والده والجيران، إلا أن شراسة الهجوم جعلت محاولات الإنقاذ الأولية تبوء بالفشل، قبل أن يستميت الأب في معركة غير متكافئة لينتزع فلذة كبده من بين أنياب "كلب مسعور" كان قد أحكم قبضته على رأس الصغير، مخلفاً وراءه جروحاً غائرة ودماراً جسدياً ونفسياً.

رحلة إنقاذ الصغير

استقرت رحلة الطفل المصاب في مجمع "الفيروز الطبي" بمدينة طور سيناء، بعد أن نُقل في حالة حرجة للغاية.

وأكدت المصادر الطبية أن "محمد" خضع لجراحة عاجلة لتركيب "دعامة تغذية" في الرقبة نظراً لخطورة الإصابات التي طالت مجرى الطعام والتنفس، بالإضافة إلى 3 جروح غائرة في الرأس، وإصابات في البطن والركبة والساق.

الفريق الطبي المتخصص يستعد الآن لمرحلة "عمليات الترقيع" لترميم الأجزاء التي نهشتها الكلاب، في محاولة لإعادة ملامح الصغير التي غيبها الهجوم الوحشي.

غضب في رأس سدر

أثارت الواقعة موجة غضب عارمة بين مواطني رأس سدر؛ حيث أكدت "سكينة أحمد" أن الشوارع باتت "محرمة" على الأطفال بسبب تحول الكلاب الضالة إلى تجمعات عدوانية.

فيما طالب "خالد البليدي" بضرورة تكاتف مديرية الزراعة والطب البيطري لإنشاء "شلتر" (مأوى) يحمي المواطنين دون الإخلال بالتوازن البيئي.

وأطلق أهالي المحافظة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، صرخة استغاثة للمسؤولين: "نرفض القتل، لكننا نرفض أيضاً أن يكون أطفالنا طعماً للكلاب في الشوارع"، مؤكدين أن التغيرات البيئية زادت من عدوانية هذه الحيوانات داخل المناطق السكنية.