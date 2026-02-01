إعلان

نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر

كتب : رضا السيد

04:47 م 01/02/2026
    الطفل-داخل-المستشفى
    بعض-الإصابات

هجوم مروع تعرض له طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، من كلاب ضالة بمدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في الرأس والجسد، استدعت نقله إلى المستشفى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى هجوم الكلاب الضالة على الطفل محمد عمرو أثناء لهوه أمام منزله وبجوار والده، حيث فوجئ الأب بكلب مسعور ينهش رأس وجسد نجله الصغير، وبعد محاولات عدة، نجح الأب في إنقاذ الطفل من بين أنياب الكلب، رغم ما لحق به من إصابات غائرة ومتفرقة.

وأكد مصدر طبي أنه جرى نقل الطفل في حالة حرجة إلى العناية المركزة بمجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن الطفل يخضع حاليًا للعلاج على يد فريق طبي متخصص، ويجري الإعداد لإجراء جراحة لتركيب جهاز تغذية، نظرًا لتعدد الإصابات بجميع أنحاء الجسم.

من جانبها، قالت سكينة أحمد، إحدى مواطني مدينة رأس سدر، إن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة باتت تشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين، كبارًا وصغارًا، موضحة أن الكلاب تهاجم الأهالي في الشوارع بصورة متكررة، مطالبة المسؤولين بسرعة التدخل ووضع حلول جذرية للقضاء على هذه الظاهرة.

وأكد خالد البليدي أن انتشار الكلاب الضالة وصل إلى معدلات مفزعة دون تحرك فعلي من الجهات المعنية، رغم الشكاوى المتكررة، مطالبًا بضرورة تكاتف جهود مديرية الزراعة والطب البيطري لإبعاد خطر الكلاب الضالة عن الأهالي، أو إنشاء «شلتر» لإيوائها بعد تعقيمها.

وفي السياق ذاته، أعرب أهالي محافظة جنوب سيناء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد لما تعرض له الطفل، متمنين له الشفاء العاجل، مؤكدين رفضهم لقتل الكلاب أو أي إجراءات تخل بالتوازن البيئي أو تظلم كائنًا حيًا، لكنهم في الوقت ذاته يرفضون ترك الحيوانات المتوحشة تهاجم الأطفال بهذه الصورة الخطيرة.

وأشار الأهالي إلى أن التغيرات البيئية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة أسهمت في زيادة أعداد الكلاب الضالة داخل التجمعات السكنية، وتحولها إلى تجمعات كبيرة وخطيرة، مطالبين بتدخل عاجل من جميع الجهات المعنية لوضع حل نهائي يحمي المواطنين، خاصة الأطفال.

هجوم كلب مسعور رأس سدر جنوب سيناء الكلاب الضالة

