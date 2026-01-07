إعلان

بالصور.. ورش الإخراج والتمثيل تنطلق بمهرجان المسرح العربي في أسوان

كتب : إيهاب عمران

08:54 م 07/01/2026
    ورش الإخراج والتمثيل تنطلق بمهرجان المسرح العربي في أسوان
    المشاركين فى ورش مهرجان المسرح العربي
    ورش الإخراج والتمثيل تنطلق بمهرجان المسرح العربي في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تتواصل فعاليات الورش التدريبية على مسرح فوزي فوزي بمحافظة أسوان، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

استُهل اليوم الثالث بورشة "الإخراج المسرحي"، قدمها المخرج إسلام إمام، حيث تناول أساسيات الإخراج، موضحًا كيفية قراءة المشهد، تسكين الأدوار، والتخيل العام لشكل الديكور، سواء كان متحركًا أو ثابتًا. كما استعرض تطور الحركة المسرحية وأبرز المخرجين المؤثرين فيها، من بينهم أنطونان آرتو ومسرح القسوة، وجروتوفسكي ونظرية "المسرح الفقير"، وأوغوستو بوال مؤسس "مسرح المقهورين".

في ورشة "التمثيل"، تناول الدكتور علاء قوقة أساليب الأداء الحرفي للممثل، مؤكدًا أن الأداء المسرحي يتطلب تدريبًا مكثفًا على المشاهد لضمان تقديم عرض قوي ومؤثر. كما أوضح أهمية التدريب في تطوير الشخصية، وتعزيز الثقة بالنفس.

واختتم اليوم بتنفيذ تدريبات فردية على الارتجال، إلى جانب تدريبات على الأداء الحركي، بهدف تنمية القدرات التعبيرية للمشاركين وتعزيز مهاراتهم المسرحية.

ورش الإخراج والتمثيل مهرجان المسرح العربي في أسوان الورش التدريبية على مسرح فوزي فوزي محافظة أسوان

