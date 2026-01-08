إعلان

مها عبد الناصر: دخول المصري الديمقراطي في القائمة الوطنية لضمان التمثيل

كتب : حسن مرسي

11:07 م 08/01/2026

النائبة مها عبدالناصر

أكدت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن حزبها دفع بـ30 مرشحًا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب، مشيرة إلى أن نجاح 2 فقط يعكس صعوبة المنافسة في النظام الفردي ضمن التوازنات الانتخابية الحالية.

وقالت مهار عبدالناصر، في حوارها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن القائمة الوطنية، رغم الملاحظات عليها، تمثل قطاعًا سياسيًا واسعًا من القوى السياسية، مضيفة أنها تضم كوادر ذات خبرة وحضور في العمل العام، مما يمنحها ثقلًا داخل البرلمان.

وتابعت عضو مجلس النواب: دخول الحزب في القائمة كان تحالفًا انتخابيًا مؤقتًا فقط لضمان التمثيل، مؤكدة أن كل نائب سيستمر بعد بدء عمل البرلمان وفق أيديولوجيته وبرنامجه الحزبي المستقل، دون التزام دائم بالتحالف.

وأكدت مها عبدالناصر، أن هذا النهج يحافظ على استقلالية الحزب داخل المجلس، مشيرة إلى أن التحالف الانتخابي لا يعني اندماجًا حزبيًا أو فقدانًا للهوية السياسية.

وأشارت إلى أن القائمة الوطنية ساهمت في تمثيل متنوع رغم التحديات، معربة عن تفاؤلها بأن النواب سيؤدون دورهم الرقابي والتشريعي وفق قناعاتهم الحزبية.

مها عبدالناصر مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انتخابات النواب

