إصابة رئيس مركز الداخلة وسائقه في انقلاب سيارتهما بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

08:48 م 08/01/2026

إسعاف - أرشيفية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب الدكتور ياسر محمود سيد، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بغيبوبة تامة، كما أصيب سائقه بجروح، إثر تعرضهما لحادث مروري مروع وقع منذ قليل.

انقلبت السيارة الحكومية التي كانت تقلهما أثناء سيرها على الطريق السريع الرابط بين "بلاط والداخلة"، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية والإسعاف.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا فوريًا من إدارة شرطة النجدة بالحادث الذي وقع للسيارة من نوع "دوبل كابينة" تابعة للوحدة المحلية لمركز الداخلة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، حيث تبين إصابة رئيس المركز (51 عامًا) وفقدانه الوعي تمامًا، إضافة إلى إصابة مرافقه عادل حسن عبد الرحمن (46 عامًا)، المقيم بمدينة "موط".

كشفت المعاينة الأولية عن صعوبة الوضع في موقع الحادث، حيث دفعت السلطات بسيارات الإسعاف وفرق الحماية المدنية للتعامل مع الموقف، وتجري حاليًا محاولات دقيقة لاستخراج أحد المصابين العالق تحت هيكل السيارة المنقلبة.

ومن المقرر نقل المصابين فور استخراجهما إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بالتزامن مع تحرير محضر بالواقعة تمهيداً للعرض على النيابة العامة.

