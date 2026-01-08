إعلان

منال رستم.. أول مصرية تصل لقمة إيفرست تحكي إنجازها

كتب : حسن مرسي

11:10 م 08/01/2026

منال رستم أول فتاة مصرية تصعد إلى قمة جبال إيفرست

قالت منال رستم، أول مصرية تتسلق قمة إيفرست، إن رحلتها من الصيدلة إلى احتراف تسلق الجبال كانت تغييرًا كاملًا في مسار حياتها المهني، مشيرةً إلى أن القوة الحقيقية تكمن في التغلب على الصوت الداخلي المحبط، لا في الوصول للقمة فقط.

وأضافت "رستم"، في حوارها على قناة dmc: الحلم لا يحتاج أجنحة بل قلبًا قويًا، والجبل ليس حجرًا وتلالًا، بل رمزًا للخوف والشك والظروف، مؤكدةً أن تجاوزه يُصغِّر كل العقبات الأخرى في الحياة.

وتابعت أن هناك شبكة متزايدة من متسلقي الجبال العرب، مشيرةً إلى أن الرياضة بدأت تأخذ اهتمامًا أكبر في المنطقة، وأن مصر تمتلك تضاريس طبيعية مناسبة يمكن استثمارها لنشر ثقافة التسلق.

وأكدت أن السن ليس عائقًا أمام ممارسة الرياضة، لافتةً إلى أن متوسط عمر المتسلقين 40 عامًا، وأن الرياضة تعتمد أساسًا على الذهنية والعزيمة أكثر من القوة البدنية.

وأشارت إلى أن قصتها ملهمة للكثيرين لتغيير مساراتهم، معربةً عن أملها في انتشار الرياضة في مصر والعالم العربي لتعزيز الإرادة والصحة النفسية.

منال رستم قمة إيفرست تسلق الجبال

إعلان

