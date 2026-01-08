القدر كان أسرع.. مصرع رئيس مركز الداخلة أسفل حطام سيارته

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لفظ الدكتور ياسر محمود سيد، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أنفاسه الأخيرة منذ قليل، متأثرًا بإصاباته البالغة التي لحقت به جراء حادث انقلاب سيارته الحكومية، ليلقى ربه عن عمر ناهز 51 عامًا، وتتحول أنباء إصابته التي وردت قبل قليل إلى نعي رسمي، بينما لا يزال سائقه يتلقى العلاج من إصابات متفرقة.

تفاصيل المأساة

شهد طريق "الداخلة - الخارجة" وتحديدًا عند منطقة "الكيلو 80"، الفصل الأخير في حياة المسؤول المحلي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوفاته في موقع الحادث.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب سيارة "دوبل كابينة" تابعة للوحدة المحلية لمركز الداخلة، ما أسفر عن مصرع رئيس المركز وإصابة سائقه عادل حسن عبد الرحمن (46 عامًا)، المقيم بمدينة "موط".

مشهد مؤلم

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث المروع، حيث واجهت الفرق صعوبة بالغة في التعامل مع الموقف، واضطرت لاستخدام معدات خاصة لاستخراج جثمان رئيس المركز الذي كان عالقاً أسفل هيكل السيارة المنقلبة.

وفي المقابل، جرى نقل السائق المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الرعاية الطبية، وجاري تحرير محضر بالواقعة تمهيداً للعرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.

