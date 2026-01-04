إعلان

20 صورة من جنازتي السيناريست هناء عطية وشقيقة الفنان كمال الشناوي

كتب : سهيلة أسامة

02:06 م 04/01/2026 تعديل في 02:43 م
تصوير- هاني رجب
شيعت منذ قليل جنازة السيناريست هناء عطية، وجنازة شقيقة الفنان كمال الشناوي، السيدة بهيجة الشناوي، من مسجد السيدة نفيسة، إلى مثواهما الأخير.

وشهدت الجنازة حضور حشد كبير من الأهل والأصدقاء والمقربين.

يذكر أن السيناريست هناء عطية رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد 4 يناير، إثر معاناتها من التهاب رئوي حاد ومشاكل في الكلى.

أما شقيقة الراحل كمال الشناوي، بهيجة الشناوي، توفيت مساء أمس، وأعلن ابن شقيقتها الخبر عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "البقاء لله، توفت خالتي بهيجة الشناوي، أخت الفنان الراحل كمال الشناوي".

جنازة شقيقة الفنان كمال الشناوي مسجد السيدة نفيسة جنازة هناء عطية

