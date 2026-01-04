إعلان

رئيس وزراء بريطانيا يحذر: إقالتي في 2026 ستغرق البلاد في "فوضى عارمة"

كتب : مصراوي

02:36 م 04/01/2026

كير ستارمر

حذر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، حزب العمال الحاكم من أن إقالته في عام 2026 ستغرق بريطانيا في "فوضى عارمة" وتمهد الطريق أمام وصول حكومة من اليمين المتطرف.

وقال ستارمر، في مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الأحد، إن الفوضى الناجمة عن التغيير المستمر للشخصيات القيادية خلال إدارة حزب المحافظين السابقة كانت "من بين الأسباب التي أدت إلى إقصاء المحافظين بشكل فعال في الانتخابات الأخيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ستارمر أن تكرار هذه الاضطرابات "سيمنح الفرصة إلى نايجل فاراج"، في إشارة إلى زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة الشعبوي، الذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي ويعتبر المنافس الرئيسي لحزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة، والمقرر إجراؤها بحلول عام 2029.

وقال ستارمر "نعلم من هذه التجربة ما يحدث إذا سلكنا ذلك المسار الفوضوي، ولن أعود بنا إلى هذا النوع من الفوضى".

كير ستارمر بريطانيا هيئة الإذاعة البريطانية

