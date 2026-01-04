انطلاق الفوج الثاني من برنامج "أهل مصر" إلى الإسكندرية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن انطلاق الفوج الثاني شباب المحافظة ضمن البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية “أهل مصر”.

قال محمد فكري يونس، مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن الملتقى يُنفذ خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير 2026 بمدينة الإسكندرية، بمشاركة 22 شابًا وفتاة من قطاعي الداخلة وبلاط، ويُعد ملتقى “أهل مصر” برنامجًا تثقيفيًا توعويًا يهدف إلى تنمية الوعي الوطني، حيث يتضمن ندوات ومحاضرات ولقاءات وورش عمل، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بمدينة الإسكندرية.

وأوضح فكري، هذه الملتقيات تُسهم في تعزيز الوعي والانتماء لدى أبناء الوطن، وتعمل على تنمية روح الأخوة والتعاون والصداقة بين المشاركين، بما يحقق الأهداف المرجوة من البرنامج.