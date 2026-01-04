مدير تعليم القاهرة تتفقد سير امتحانات نصف العام بمدارس المقطم والمعادي

زارت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد 4 يناير 2026، مدرسة تحيا مصر (3) التابعة لإدارة المقطم التعليمية، لمتابعة سير امتحانات نصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

وكان في استقبالها محمود الجندي، مدير عام إدارة المقطم التعليمية، وإدارة المدرسة، حيث اطمأنت على انتظام اللجان وتوفير المناخ الآمن والهادئ للتلاميذ، مشددة على أن راحة التلميذ وضمان نزاهة الامتحانات خط أحمر لا تهاون فيه.

كما تابعت أعمال تطوير البيئة المدرسية، والتي شملت تشجير بعض المساحات بالنجيلة الطبيعية وزراعة الأشجار، ضمن خطة المديرية لزيادة المساحات الخضراء داخل المدارس وتحسين المظهر العام، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية صحية وجاذبة للتلاميذ.

و حرصت مدير المديرية على لقاء وتشجيع تلاميذ الصفوف الأولى، مؤكدة أن الامتحانات أداة مهمة لقياس نواتج التعلم وتحسين الأداء التعليمي، كما التقت بعدد من أولياء الأمور واستمتعت إلى آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدة أن التواصل المستمر مع الأسرة يمثل ركيزة أساسية لدعم العملية التعليمية وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة.

واستكملت الدكتورة همت أبو كيلة جولاتها بزيارة مدرسة تحيا مصر الرسمية لغات التابعة لإدارة المعادي التعليمية، بحضور حمدان حمدان، مدير عام الإدارة، حيث تابعت سير الامتحانات وأعمال الكنترول ودهان الفصول، مشددة على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة لضمان حسن سير العملية التعليمية والامتحانية.

