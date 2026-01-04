هيئة الأنفاق تحل مشكلة "فكة" المترو.. وطرق دفع حديثة لتسهيل الرحلات

أعلن الهيئة القومية للأنفاق أنه بناءً على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فقد تم التنسيق مع وزارة المالية؛ لتوفير العملات المعدنية اللازمة للتعاملات اليومية مع المواطنين، للحصول على تذاكر خطوط مترو الأنفاق الثلاثة.

وقالت الهيئة إنها تهيب بالركاب الإبلاغ عن أي موظف يتقاعس في رد أي مبالغ، وذلك عن طريق الأرقام التالية:

- شكاوى الهيئة القومية للأنفاق 01023555508

- شكاوى الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق 16048

- شكاوى الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف 19549

وأوضحت الهيئة أنها توفر طرق دفع متنوعة من خلال الاشتراكات الشهرية والموسمية، بطاقات المحفظة الإلكترونية، تذاكر الرحلة الواحدة، بالإضافة إلى ماكينات بيع التذاكر الآلية TVM، خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر ومكاتب الإشتراكات بالخطين الأول والثاني، بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد؛ خصوصًا في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

كان الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، قال، مؤخرًا في تصريحات تليفزيونية، إن هناك أزمة حادة في توفير العملات المعدنية "الفكة" داخل محطات المترو، وهو ما يتسبب في خسائر مالية، موضحًا أن الهيئة تحتاج يوميًّا لنحو 300 ألف جنيه فكة لتوزيعها على الشبابيك، إلا أن مصلحة سك العملة أبلغتهم بوجود صعوبات في توفيرها، لعدم استيراد العملات.

وتابع جويلي، في نفس تصريحاته، بتعليق على اقتراح برفع سعر التذكرة فئة الـ8 جنيهات لتصبح 10 جنيهات تفاديًا لأزمة الفكة؛ حيث أشار إلى دراسة كل الحلول الممكنة، لضمان سيولة حركة البيع في المحطات.

