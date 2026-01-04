إعلان

ضبط محطة وقود تصرفت في 33 ألف لتر سولار بالسوق السوداء بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

03:00 م 04/01/2026

سولار

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة تموينية مكثفة على محطات الوقود بمركز دمنهور، في إطار تشديد الرقابة على منظومة تداول المواد البترولية.

أسفرت الحملة عن ضبط محطة تموين سيارات لتصرفها في 33 ألف لتر سولار، وذلك عقب إجراء الجرد الدفتري من خلال مراجعة العدادات السرية ومطابقة البيانات مع سجل "21 بترول" والإخطار الشهري.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة تداول المواد البترولية بمحطات الوقود على مستوى المحافظة، لضمان انتظام العمل وتوافر المنتجات البترولية للمواطنين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.

وشددت محافظ البحيرة على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على محطات الوقود بجميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال أي مخالفات، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

سولار البحيرة مركز دمنهور حملة تموينية

