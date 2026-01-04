بالصور- تسريب بخط مواد بترولية في أسيوط
كتب : محمود عجمي
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بشأن وقوع تسريب في الخط المذكور.
انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وجود تسريب بخط المواد البترولية بالطريق الترابي.
وجرى إخطار شركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تواجد نواب حي غرب لمتابعة الموقف والتنسيق مع الجهات المعنية.