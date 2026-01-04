إعلان

بالصور- تسريب بخط مواد بترولية في أسيوط

كتب : محمود عجمي

03:01 م 04/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الحماية المدنية تحاول السيطرة على تسريب بخط مواد بترولية (4)
  • عرض 6 صورة
    الحماية المدنية تحاول السيطرة على تسريب بخط مواد بترولية (2)
  • عرض 6 صورة
    الحماية المدنية تحاول السيطرة على تسريب بخط مواد بترولية (3)
  • عرض 6 صورة
    الحماية المدنية تحاول السيطرة على تسريب بخط مواد بترولية (6)
  • عرض 6 صورة
    الحماية المدنية تحاول السيطرة على تسريب بخط مواد بترولية (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بشأن وقوع تسريب في الخط المذكور.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وجود تسريب بخط المواد البترولية بالطريق الترابي.

وجرى إخطار شركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تواجد نواب حي غرب لمتابعة الموقف والتنسيق مع الجهات المعنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحماية المدنية تسريب بخط مواد بترولية أسيوط

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية