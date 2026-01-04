"تعالى خدنى يا جبان".. البيت الأبيض ينشر فيديو لمادورو يتحدى فيه ترامب

نشر البيت الأبيض مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو يتحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدا خلاله غير مكترث بالتهديدات الأمريكية التي سبقت عملية اعتقاله من جانب واشنطن، أمس السبت.

وبحسب ما ورد، فإن الفيديو المتداول يعود إلى تسجيل سابق لمادورو، أعاد البيت الأبيض نشره عقب القبض عليه هو وزوجته وترحيلهما إلى الولايات المتحدة، مرفقًا بتعليق ساخر من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وخلال المقطع، يظهر مادورو وهو يلقي خطابًا حماسيًا موجّهًا حديثه إلى ترامب قائلًا: "تعالَ وخذني، سأنتظرك هنا في ميرافلوريس، لا تتأخر كثيرًا، يا جبان".

وعقب ذلك، يظهر رد ماركو روبيو جاء فيه: "والآن نحن هنا وأنت لا تدري"، في إشارة إلى تنفيذ العملية الأمريكية.

ويظهر في آخر الفيديو الرئيس الفنزويلي معصوب العينين بعد إلقاء القبض عليه، بينما يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مشهد يعكس الزهو، في دلالة على نجاح عملية القبض على مادورو.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس السبت أن القوات الأمريكية اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، وذلك في عملية عسكرية واسعة النطاق داخل فنزويلا، تم نقل مادورو وزوجته على إثرها إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والإرهاب.