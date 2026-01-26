"القصاص من ذابح الصغار".. إحالة أوراق "قاتل أطفاله" بالمنيا للمفتي

المنيا - جمال محمد:

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حازم شوقي، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق المتهم "أ.ر" إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً، وذلك لإدانته بقتل أطفاله الثلاثة ذبحًا بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا، حيث حددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم النهائي.



عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عبدالعال، وهيثم أبو جبل، وأحمد حقي، وبحضور وكيل النائب العام المستشار مصطفى كمال، وأمانة سر خالد شعبان، لتسدل الستار قضائيًا على الجريمة التي شهدتها المحافظة في يوليو الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بقيام عامل بذبح أطفاله وتسليم نفسه للشرطة.



جاء قرار المحكمة بعد نظر أوراق القضية التي كشفت إقدام الأب، البالغ من العمر 37 عامًا، على إنهاء حياة أطفاله "رودينا" 10 سنوات، و"رحيم" 7 سنوات، و"رمضان"، عمدًا مع سبق الإصرار، وهي الواقعة التي هزت الرأي العام وانتهت بتقديم الجاني للعدالة ليواجه مصيره اليوم.







