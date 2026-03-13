إعلان

بالصور.. انطلاق جولة الإعادة بانتخابات نقابة المهندسين بأسيوط

كتب : محمود عجمي

11:02 ص 13/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    لجنة الانتخابات بالنقابة
  • عرض 3 صورة
    لجان انتخابات المهندسين

انطلقت، اليوم الجمعة، جولة الإعادة في المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين المصرية لاختيار نقيب مهندسي مصر لمدة أربع سنوات، وذلك بين المهندس محمد عبد الغني والمهندس هاني ضاحي، بعد حصولهما على أعلى الأصوات في الجولة السابقة.

فتح اللجان الانتخابية بأسيوط تحت إشراف قضائي

شهد مقر نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط فتح اللجان الانتخابية أمام أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم، وسط إشراف قضائي كامل، في إطار ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

رئيس لجنة الانتخابات: انتظام التصويت منذ اللحظات الأولى

قال المهندس محمد رمضان عبد الحميد، رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، إن اللجان بدأت استقبال المهندسين فور فتح باب التصويت، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير في أجواء يسودها التنظيم والانضباط منذ اللحظات الأولى.

إجراءات لتسهيل التصويت ودعوة للمشاركة

أوضح عبد الحميد أن اللجنة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التصويت، من خلال تنظيم حركة الناخبين داخل اللجان بما يضمن سرعة وسهولة الإدلاء بالأصوات دون تكدس، داعيًا جموع المهندسين إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق النقابي المهم.

المرحلة الختامية لاختيار نقيب المهندسين

أشار رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط إلى أن تصويت اليوم يمثل المرحلة الختامية من انتخابات النقابة، حيث سيتم حسم منصب نقيب مهندسي مصر بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الماضية.

أكثر من 14 ألف مهندس لهم حق التصويت بأسيوط

يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة أسيوط 14 ألفًا و642 مهندسًا من أعضاء الجمعية العمومية، الذين يشاركون في اختيار نقيب مهندسي مصر خلال هذه الجولة الحاسمة.

