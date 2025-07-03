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ذبحهم انتقامًا.. تشييع الأطفال ضحايا والدهم في المنيا (فيديو وصور)

08:22 م الخميس 03 يوليو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الأطفال الضحايا
  • عرض 10 صورة
    الأب
  • عرض 10 صورة
    تشييع الأطفال ضحايا والدهم في المنيا
  • عرض 10 صورة
    تشييع الأطفال ضحايا والدهم في المنيا
  • عرض 10 صورة
    تشييع الأطفال ضحايا والدهم في المنيا
  • عرض 10 صورة
    تشييع الأطفال ضحايا والدهم في المنيا
  • عرض 10 صورة
    تشييع الأطفال ضحايا والدهم في المنيا
  • عرض 10 صورة
    تشييع الأطفال ضحايا والدهم في المنيا
  • عرض 10 صورة
    تشييع الأطفال ضحايا والدهم في المنيا
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المنيا – جمال محمد:

وسط حالة من الذهول والبكاء، شيّع المئات من أهالي قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، مساء الخميس، جثامين 3 أطفال ذبحهم والدهم بيد باردة، في واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي هزّت الرأي العام المصري.

وصلت جثامين الضحايا الثلاثة في سيارات الإسعاف إلى المقابر، حيث أُديت عليهم صلاة الجنازة بالطريق العام قبل دفنهم، وذلك عقب انتهاء أعمال التشريح ونقلهم من مشرحة مستشفى المنيا الجامعي.

وكان الأب، ويُدعى "أ.م" (37 عامًا)، عامل فراشة، قد سلّم نفسه إلى نقطة الشرطة عقب ارتكابه الجريمة داخل منزله بالقرية، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بعدما أقدم على ذبح أطفاله "رودينا" (10 أعوام)، و"رحيم" (7 أعوام)، و"رمضان" (4 أعوام)، مستخدمًا آلة حادة، بسبب خلافات متكررة مع زوجته.

التحريات الأولية كشفت أن الزوجة غادرت منزل الأسرة منذ نحو 15 يومًا إثر خلافات زوجية، تاركة الأبناء في رعاية والدهم، الذي دخل في نوبة من الاكتئاب الحاد دفعته إلى ارتكاب جريمته المروّعة بدافع الانتقام.

وقد باشرت النيابة العامة بالمنيا التحقيقات، وأمرت بحبس الأب 4 أيام على ذمة القضية، كما عاينت موقع الجريمة، وقررت انتداب الطب الشرعي لإعداد تقارير الصفة التشريحية للأطفال الثلاثة، بالإضافة إلى تكليف المعمل الجنائي بفحص الأدلة ومسرح الحادث.

في غضون ذلك، فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا حول المنزل لحين انتهاء المعاينة، وسط حالة من الذهول بين أهالي القرية الذين وصفوا الحادث بأنه "صدمة غير مسبوقة".

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