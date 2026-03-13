إعلان

"طعنه بكتر".. مقتل شاب على يد آخر في شنوان بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:07 ص 13/03/2026

ضحية المشاجرة

شهدت قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، حيث لقي شاب يبلغ من العمر 18 عامًا مصرعه إثر إصابته بطعنة بسلاح أبيض "كتر" خلال مشاجرة مع شاب آخر بسبب خلافات بينهما.

تفاصيل الواقعة

كشفت المعلومات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه "يوسف. ي. ش" وأحد الأشخاص، قبل أن تتطور إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على تسديد طعنة بسلاح أبيض أسفل صدر المجني عليه باتجاه القلب، ما أسفر عن إصابته إصابة بالغة.

محاولة إسعاف المصاب

جرى نقل المصاب على الفور إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها.

تحرك الأجهزة الأمنية

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة فور تلقي البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى تحرير محضر بالحادث.

بدء التحقيقات

باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

واقعة مقتل مشاجرة شنوان شبين الكوم المنوفية

