مصرع طالب جامعي بطعنة نافذة خلال مشاجرة في شبين القناطر

كتب : أسامة علاء الدين

12:25 ص 13/03/2026

جثة

شهدت منطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة، بعدما أقدم أحد الأشخاص على إنهاء حياة شاب بطعنة نافذة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط متوفي بإحدى القرى بدائرة مركز شبين القناطر، وعلى الفور انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص وجمع المعلومات، تبين مصرع طالب جامعي إثر إصابته بطعنة نافذة في القلب خلال المشاجرة، حيث جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تحقيقات النيابة

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، وكلفت المباحث بالتحري عن ملابسات الحادث وضبط المتهم.

