شاب ينهي حياة طليقته في مدينة ملوي بالمنيا

كتب : جمال محمد

12:10 ص 13/03/2026

ارشيفيه

أنهى شاب حياة طليقته بإحدى مناطق مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الخميس، بعد أن سدد لها عدة طعنات بالبطن بسبب خلافات أسرية بينهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع جريمة قتل لسيدة في العقد الثالث من العمر، متأثرة بطعنها بسلاح أبيض بالقرب من منزلها في شارع العسقلاني.

انتقلت المباحث والإسعاف لموقع الحادث، وتبين مقتل سيدة على يد طليقها، بسبب تجدد الخلافات بين العائلتين.

جرى نقل جثة السيدة إلى مشرحة مستشفى ملوي، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جريمة المنيا

