حبس الأب المتهم بذبح أطفاله الثلاثة بالمنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات

المنيا- جمال محمد:

أمرت النيابة العامة بالمنيا، اليوم الخميس، بحبس المتهم بقتل أطفاله الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد معاينة مسرح الجريمة في الساعات الأولى من اليوم، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للأطفال المتوفين.

وتعود أحداث الواقعة إلى الساعات الأولى من اليوم الخميس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بقيام شخص بذبح أطفاله في إحدى قرى المركز.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين قيام "أ.م" 37 سنة، عامل فراشة أفراح، بذبح أطفاله الثلاثة: "رحمة" 10 سنوات، "رودينا" 7 سنوات، ورمضان 4 عامين، وسلم نفسه لنقطة الشرطة فى القرية.

وكشفت التحريات الأولية، قيام المتهم بارتكاب الجريمة بسبب وقوع خلافات متكررة مع زوجته التي تركت المنزل منذ 15 يوماً، وتركت له الأبناء، فقرر التخلص منهم، فضلاً عن مروره بأزمات نفسية مؤخراً.

جرى نقل جثامين الأطفال إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم فرض كردون حول المنزل لحين انتهاء المعاينة.

فيما عاينت النيابة العامة بالمنيا مسرح جريمة مقتل الأطفال، ووجهت النيابة بسرعة إعداد تقارير الصفة التشريحية الجثث الثلاثة، وسرعة انتهاء المعمل الجنائي من فحص مسرح الجريمة بالكامل.

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