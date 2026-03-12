والدة "طفل العاشر": الجاني فضل يدور معانا على إبراهيم بسيارته يومين وهو

أجرى اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية ليلية شملت تفقد موقف الإسماعيلية العمومي بحي ثالث، وموقف الفردوس، ومقابر منشية الشهداء، وسوق الجمعة بحي ثان مدينة الإسماعيلية، وذلك لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته بتفقد موقف الإسماعيلية العمومي؛ لمتابعة انتظام حركة العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب عقب تحريك أسعار المحروقات، إلى جانب التأكد من وضع اللافتات التي توضح التعريفة الجديدة بكافة خطوط السير، ومتابعة مستوى النظافة العامة والتعديات على الأرصفة وأملاك الدولة.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية الحالة العامة بموقف الفردوس، لمتابعة انتظام حركة السيارات والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، فضلًا عن التأكد من وضوح اللافتات الخاصة بخطوط السير، ومراجعة مداخل ومخارج الموقف ومتابعة الإشغالات والتعديات بالمنطقة.

تفقد مقابر الشهداء ورفع كفاءة الخدمات

وشملت الجولة تفقد مقابر الإسماعيلية “مقابر الشهداء”، حيث تابع المحافظ مستوى النظافة العامة والإنارة داخل المقابر، موجّهًا بتأمين جميع بواباتها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المترددين عليها، مع الحفاظ على حرمة الموتى.

متابعة الأسعار والإشغالات بسوق الجمعة

واختتم المحافظ جولته بتفقد السوق الرئيسي بمدينة الإسماعيلية “سوق الجمعة”، لمتابعة الحالة العامة بالسوق ومستوى الأسعار وجودة المنتجات المعروضة، والتأكد من الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، فضلًا عن متابعة الإشغالات والتعديات والاستماع إلى شكاوى المواطنين والبائعين للتعرف على احتياجاتهم.

إنذار المتعدين وخطة لتطوير المواقف والسوق

وخلال الجولة، وجّه محافظ الإسماعيلية بإنذار المخالفين والمتعدين على حرم الطريق العام والأرصفة وأملاك الدولة بموقفي المحافظة العمومي والفردوس، مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالمساحات المرخصة لهم دون التعدي على الأرصفة.

وأكد اللواء نبيل حسب الله أن المحافظة تعمل على وضع تصور متكامل لتطوير ورفع كفاءة موقف الإسماعيلية العمومي وموقف الفردوس بما يليق بالطابع الحضاري لمحافظة الإسماعيلية، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما وجّه بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لرفع مستوى النظافة والإنارة العامة وتأمين مقابر الإسماعيلية، بما يوفر سبل الراحة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستكمال المرحلة الثالثة من تطوير سوق الجمعة بالتوافق مع البائعين، بهدف توفير أماكن حضارية لهم والقضاء على الإشغالات والتعديات العشوائية، مع فتح الطرق العامة أمام حركة المركبات.