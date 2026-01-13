إعلان

جنوح السفينة "FENER" على شاطئ بورسعيد بسبب الطقس السيئ

كتب : طارق الرفاعي

03:43 م 13/01/2026

شهد ساحل البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جنوح سفينة تحمل اسم FENER بالقرب من الشاطئ، وذلك في ظل موجة من الطقس السيئ التي تضرب المحافظة، تزامنًا مع ارتفاع الأمواج، وهبوب رياح قوية، وتيارات مائية شديدة.

وتعرضت السفينة، للجنوح، ودفعتها التيارات المائية القوية باتجاه الشاطئ، وسط صعوبة في التحكم بمسارها بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج.

وتشهد محافظة بورسعيد منذ ساعات حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع نشاط ملحوظ للرياح وارتفاع في منسوب الأمواج .

وجار متابعة الموقف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة والمنطقة المحيطة بها، مع بحث سبل التعامل مع الجنوح وسحب السفينة إلى عمق البحر، في الوقت الذي لم تتأثر حركة الملاحة بالواقعة.

بورسعيد الطقس ساحل البحر الأبيض المتوسط

