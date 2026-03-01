إعلان

وصلت 73 مليار جنيه.. ما أسباب خسائر البورصة خلال جلسة تداول اليوم؟

كتب : ميريت نادي

08:17 م 01/03/2026

البورصة المصرية

قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 5% في بداية جلسة اليوم، يرجع إلى مبيعات المستثمرين العرب والأجانب، نتيجة مخاوفهم من تصاعد التوترات والحرب في المنطقة، وسعيهم إلى تسوية مراكزهم المالية لتغطية مراكز الهامش في بلدانهم، خاصة المستثمرين العرب.

انخفض رأس المال السوقي بنسبة 2.25%، وسجل خسائر تصل لـ 73 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، في أول رد فعل للحرب الأمريكية الايرانية.

وتراجع سعر الإغلاق إلى 3.174 تريليون جنيه مقارنة بـ 3.247 تريليون جنيه سعر قفل جلسة الخميس الماضي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 5.70% عند مستوى 46409 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد، في أول رد فعل للتداعيات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية.

وأوضحت رمسيس، خلال حديثها مع "مصراوي"، أن حجم التداول كان منخفضًا نسبيًا، حيث بلغ نحو 1.9 مليار جنيه خلال الساعة الأولى من جلسة التداول.

وأضافت أن تقلص خسائر البورصة جاء نتيجة دخول سيولة قوية من المؤسسات والأفراد المصريين، مستندين إلى خبراتهم السابقة في الأزمات التي مرت بها السوق المصرية، مثل أزمة كورونا وأزمات الحروب، مشيرة إلى أن السوق المصري أثبت قدرته على التعافي سريعًا، وتعويض الخسائر، وتحقيق قمم تاريخية جديدة.

