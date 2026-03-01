"بعد التعادل مع الأهلي".. ميدو يشيد بمستوى نادي زد في بطولة الدوري

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد سفر بعثة الفريق إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم 15 مارس المقبل، في إطار ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

موعد سفر بعثة الأهلي لتونس

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي حدد يوم 13 مارس، للسفر إلي تونس، استعدادا لمواجهة الترجي يوم 15 في ربع نهائي دوري الأبطال".

وأضاف: "سيد عبد الحفيظ سيكون رأسيا لبعثة الفريق في تونس، بدأ من الآن في التواصل مع السفارة المصرية، مسئولي الترجي والكاف لترتيب كافة الأمور لاستقبال البعثة وتحديد فندق الإقامة وملاعب التدريب".

ترتيب الأهلي في مجموعته بدوري الأبطال

وكان الأهلي تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة، برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات بالمسابقة.

وفي المقابل تأهل فريق الترجي إلى الدور ذاته، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات أيضًا.

