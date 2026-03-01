حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، موضحة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط، متزامنة مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكاثر السحب وحجب أشعة الشمس.

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية، مشيرة إلى أن الصغرى في القاهرة الكبرى تسجل بين 8 إلى 9 درجات، وتصل في المدن الجديدة وشمال الصعيد إلى 6 و7 درجات، مع احتمال حدوث صقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء.

وأضافت أن فرص ومعدلات سقوط الأمطار ستزداد غدًا الإثنين لتصبح خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وتغزر أحيانًا على السواحل المطلة على البحر المتوسط، لافتة إلى أن نشاط الرياح المتوقع غدًا سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مهيبة بالجميع ضرورة المتابعة اليومية للنشرات الجوية.

وتابعت منار غانم، أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع التدريجي اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، لتسجل العظمى على القاهرة 20 ثم 21 درجة مئوية بحلول نهاية الأسبوع، مع زيادة فترات سطوع الشمس والشعور بالدفء نهارًا، مؤكدة أن الطقس سيظل باردًا ليلًا مع استمرار فرص الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

وأكدت أن هيئة الأرصاد تتابع التطورات بدقة، ودعت المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة ليلًا، وخاصة كبار السن والأطفال، مع الحذر أثناء القيادة في حالة الأمطار، مشيرة إلى أن التقلبات الجوية ستستمر حتى نهاية الأسبوع قبل أن تعود درجات الحرارة تدريجيًا إلى مستوياتها الطبيعية.