الرئيس السيسي: مصر بذلت جهود وساطة لتجنب الحرب وتداعياتها على المنطقة

كتب : أحمد الجندي

08:32 م 01/03/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن موضوع الساعة هو موضوع الأزمة الراهنة والحرب في المنطقة.

وأضاف أن مصر حاولت من خلال جهد مخلص خلال الأشهر الماضية أن تتجنب الأزمة بهدف تقريب وجهات النظر والوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للوصول لاتفاق، لأن الحروب دائمًا يكون لها تأثير سلبي في الدول التي تجري بها الحرب أو دول جوارها، خاصة مع تطور وسائل القتال.

وأوضح الرئيس خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة تزامنًا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان أن الجهد المصري كان مخلصًا ومستنيرا، وأن التقديرات الخاطئة تترتب عليها تداعيات سلبية على الدول، مشيرًا إلى أن تداعيات الحروب يكون لها تأثير كبير على التوازن، بشكل أو بآخر، ليس فقط بسبب البعد الإنساني وغيره من الأبعاد، مؤكداً أنه لابد أن يكون هناك تحسب كبير جدًا لما سيترتب على الحرب من تأثير على استقرار المنطقة.

وأشار الرئيس السسيسي، إلى أنه في يومين حدثت تطورات كبيرة جدًا ومتسارعة، وأوضح أن مصر كانت حريصة على التأكيد على أهمية عدم التصعيد وتحقيق التهدئة وحتى إيقاف الحرب، مؤكدًا أنه يشك في إمكانية تحقيق ذلك في الوقت الراهن.

الحرب الأمريكية الإيرانية حفل إفطار القوات المسلحة العاشر من رمضان الرئيس السيسي

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار