رش مياه يشعل خناقة بين فكهاني وعامل في حواري كرداسة

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بالجيزة.

تلقى قسم شرطة كرداسة، بلاغًا بحدوث مشاجرة بين بائع فاكهة متجول، "مصاب بسحجات وكدمات وجروح قطعية"، و طرف ثان "عامل" مصاب بجروح قطعية وسحجات متفرقة" مقيمان بدائرة المركز.

وذكرت التحريات أنه حال مرور العامل بسيارته بمحل البلاغ وأثناء قيام الأول "البائع"رش مياه بالطريق تناثرت بعضها على سيارة الأخير وحال قيامه بمعاتبته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعديا خلالها على بعضهما و تبادلا التراشق بالحجارة مما أدى لحدوث اصابتهما بجروح قطعية.

عقب تقنين الإجراءات، جرى القبض عليهما و بمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.