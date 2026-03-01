ترامب يعلن تدمير 9 سفن بحرية إيرانية ومطاردة البقية

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قامت بتدمير وإغراق تسع سفن بحرية إيرانية، واصفاً بعضها بأنها كبيرة ومهمة نسبياً.

وأضاف ترامب في منشور له على منصة، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية تلاحق البقية، وسوف يطفون قريبًا في قاع البحر أيضًا، مشيراً إلى استمرار العمليات البحرية ضد إيران لتعطيل قدراتها في المنطقة.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة دمرت إلى حد كبير مقر إيران البحري، مؤكدًا : "سنلاحق بقية السفن الحربية الإيرانية ونغرقها قريبا"