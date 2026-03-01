يواصل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء فعاليات حملة "رمضان بصحة لكل العيلة" لليوم الحادي عشر على التوالي، في إطار تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال الشهر الفضيل، والوصول بها إلى الأسر في مختلف المناطق.

انطلقت الحملة على الممشى السياحي بمدينة دهب، وشهدت إقبالًا كبيرًا من السائحين وأهالي المدينة لإجراء الفحوصات الطبية الأساسية، مع إشادة الجميع بجودة الخدمات التي تقدمها المبادرة.

الرعاية الصحية المنزلية وتوسيع نطاق الخدمات

تستهدف الحملة تقديم خدمات الرعاية المنزلية للوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، في إطار جهود الهيئة لتعزيز خدمات الرعاية الوقائية والمنزلية. وتسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة والصحة في محافظة جنوب سيناء، بما يعكس التزام المنظومة الصحية بتوفير رعاية آمنة ومستدامة خاصة خلال شهر رمضان.

تفاصيل المبادرة وعدد المستفيدين

وتستهدف الحملة الوصول إلى 14,120 منتفعًا من الفئات الأولى بالرعاية، عبر نشر 44 فريقًا طبيًا متنقلاً مجهزين لتقديم الخدمات الصحية داخل المنازل، لا سيما للحالات التي يصعب عليها التردد على المنشآت الصحية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الرعاية المتكاملة.

الخدمات المقدمة

تتضمن خدمات المبادرة المتابعة الدورية لمرضى الأمراض المزمنة، وعلى رأسهم مرضى الضغط والسكر، إلى جانب رعاية كبار السن وذوي الهمم والحالات عالية الخطورة، مع تقديم الفحوصات الطبية اللازمة، وخدمات الكشف المبكر عن ضعف الإبصار لدى الأطفال، ومتابعة المؤشرات الحيوية لضمان استقرار الحالات الصحية خلال الشهر الفضيل.

كما تقوم الفرق الطبية بتقديم خدمات توصيل الأدوية المزمنة إلى المنازل، وتقديم الإرشادات الصحية والتغذوية السليمة، إضافة إلى توزيع المواد التوعوية، وتدريب ذوي المرضى على مهارات الرعاية الأساسية والإسعافات الأولية، بما يعزز مفهوم الرعاية الاستباقية، ويحد من المضاعفات الصحية.