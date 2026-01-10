بالصور- رئيس مركز أبنوب يشرف على إصلاح كسر مياه الشرب ببني محمديات

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى مصطفى العطيفي، رئيس مركز ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، جولة ميدانية لمتابعة أعمال إصلاح كسر مفاجئ بأحد خطوط مياه الشرب بقرية بني محمديات، والذي تسبب في انقطاع اضطراري ومؤقت للمياه عن المنطقة.

وشدد "العطيفي" خلال الجولة على متابعة أعمال الصيانة وشفط المياه المتراكمة لتسهيل حركة فرق الإصلاح داخل موقع العمل، موجهًا بتكثيف الجهود واستمرار العمل على مدار الساعة حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط بكامل طاقته التشغيلية، وهو ما تم بالفعل.

رافق رئيس المركز خلال الجولة علاء محمود، رئيس القرية، ومسؤول المتابعة الميدانية برئاسة المركز.

وأكد "العطيفي" الدعم الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية كافة، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وتنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة في أسرع وقت ممكن