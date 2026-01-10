إعلان

"وقع من الدور الثالث".. إصابة طفل سقط داخل مدرسة ابتدائية بأسيوط

كتب : محمود عجمي

12:45 م 10/01/2026

وكيل تعليم أسيوط يطمئن على انتظام امتحانات صفوف ال

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب طفل، اليوم السبت، إثر سقوطه من الطابق الثالث داخل مدرسة كوم أبو شيل الابتدائية التابعة لإدارة أبنوب التعليمية بمحافظة أسيوط، وذلك بعد أن اختل توازنه داخل حرم المدرسة.

وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بأسيوط بلاغًا يفيد بسقوط الطالب، وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة للتعامل مع الواقعة.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الطالب يُدعى حمزة "أ. ع"، ويبلغ من العمر 9 سنوات، وتعرض لإصابة بقدمه نتيجة سقوطه من الطابق الثالث داخل المدرسة.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم تحسن الحالة الصحية للطفل، مشيرًا إلى أنه تم نقله إلى مستشفى المبرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. كما جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفي سياق متصل، أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية بمركز ساحل سليم لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بعدد ست مدارس تابعة لإدارة ساحل سليم التعليمية.

وأتى ذلك في إطار متابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات، وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

محافظة أسيوط مديرية التربية والتعليم بأسيوط مستشفى المبرة

