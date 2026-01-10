قضايا الدولة تُطبق التصويت الإلكتروني في انتخاباتها بالإسكندرية (صور)

570 ألف طالب يؤدون امتحانات نصف العام في بني سويف (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

انطلقت، اليوم السبت، أعمال التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة، الخاصة بترقية الدرجات القيادية واختيار منصب رئيس الهيئة والوكيل، وذلك للمرة الأولى.\

أتى ذلك في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي الكامل وتحديث منظومة العمل المؤسسي، تحت إشراف المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة.

وشهدت مقار الهيئة بمحافظة الإسكندرية مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية، الذين أدلوا بأصواتهم إلكترونيًا من داخل مقار عملهم، دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة، وذلك في توقيت موحد على مستوى الجمهورية، بدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ويأتي اعتماد نظام التصويت الإلكتروني ضمن خطة الهيئة لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الأعضاء، لا سيما العاملين في المحافظات، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، مع ضمان أعلى معايير الدقة والشفافية والسرية خلال العملية الانتخابية.

وأكدت الهيئة أن النظام الإلكتروني المستخدم يتمتع بدرجات أمان عالية تحول دون تكرار التصويت أو التلاعب، كما يتيح إجراء عملية الفرز بشكل آلي وفوري، مع إعلان النتائج عقب انتهاء التصويت مباشرة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في آليات عمل الجمعيات العمومية داخل الهيئات القضائية، وتجسيدًا عمليًا لالتزام هيئة قضايا الدولة بتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.