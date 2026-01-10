أماد ديالو: مصر لها تاريخ عظيم وأي خطأ أمامها سيكون مكلفا

تحدث أماد ديالو، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب كوت ديفوار، عن مواجهة منتخب مصر، مساء اليوم، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال أماد ديالو، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "كاف": "ندخل المباراة بهدوء وثقة، مع احترام كبير للمنافس، مصر منتخب كبير وله تاريخ عظيم في هذه البطولة، لكننا نثق كثيرا في عملنا وفي ما قدمناه منذ بداية البطولة. نعرف جيدا ما نريده فوق أرضية الملعب".

وأضاف "قوتنا الحقيقية هي المجموعة. كل لاعب يقاتل من أجل الآخر، والجميع يقبل بدوره داخل الفريق. لا مكان للفردية، يجب أن نبقى مركزين من البداية حتى النهاية. أمام فريق مثل مصر، أي خطأ قد يكون مكلفا. علينا أن نكون منضبطين تكتيكيا، شرسين في استرجاع الكرة، وحاسمين عندما تتاح لنا الفرص".

واختتم: "اللعب في ربع نهائي كأس إفريقيا أمام مصر شرف كبير. لكن إلى جانب المشاعر، هناك مسؤولية. نريد مواصلة المشوار، إسعاد جماهيرنا، والذهاب بعيداً في هذه البطولة".

