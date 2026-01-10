مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

- -
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

أماد ديالو: مصر لها تاريخ عظيم وأي خطأ أمامها سيكون مكلفا

كتب : هند عواد

02:46 م 10/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    اللاعب أماد ديالو 1 (1)
  • عرض 6 صورة
    أماد ديالو
  • عرض 6 صورة
    أماد ديالو
  • عرض 6 صورة
    أماد ديالو
  • عرض 6 صورة
    أماد ديالو 2 (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث أماد ديالو، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب كوت ديفوار، عن مواجهة منتخب مصر، مساء اليوم، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال أماد ديالو، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "كاف": "ندخل المباراة بهدوء وثقة، مع احترام كبير للمنافس، مصر منتخب كبير وله تاريخ عظيم في هذه البطولة، لكننا نثق كثيرا في عملنا وفي ما قدمناه منذ بداية البطولة. نعرف جيدا ما نريده فوق أرضية الملعب".

وأضاف "قوتنا الحقيقية هي المجموعة. كل لاعب يقاتل من أجل الآخر، والجميع يقبل بدوره داخل الفريق. لا مكان للفردية، يجب أن نبقى مركزين من البداية حتى النهاية. أمام فريق مثل مصر، أي خطأ قد يكون مكلفا. علينا أن نكون منضبطين تكتيكيا، شرسين في استرجاع الكرة، وحاسمين عندما تتاح لنا الفرص".

واختتم: "اللعب في ربع نهائي كأس إفريقيا أمام مصر شرف كبير. لكن إلى جانب المشاعر، هناك مسؤولية. نريد مواصلة المشوار، إسعاد جماهيرنا، والذهاب بعيداً في هذه البطولة".

اقرأ أيضًا:
قبل مباراة منتخب مصر.. جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025

"محمد صلاح مثل المومياء".. حقيقة صورة ساخرة منسوبة لمنتخب كوت ديفوار

"المصممين فتحوا ويكيبيديا".. صحيفة شهيرة تنتقد تصميم قميص منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أماد ديالو مصر وكوت ديفوار منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"ترامب السعيد".. دبوس غامض على بدلة الرئيس الأمريكي يخطف الأضواء في البيت
مصراوى TV

"ترامب السعيد".. دبوس غامض على بدلة الرئيس الأمريكي يخطف الأضواء في البيت
أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس
أخبار مصر

أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس
"خدمة أفضل وأسرع".. هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟
مصراوى TV

"خدمة أفضل وأسرع".. هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟
انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة
أخبار مصر

انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة
الحزن يخيم على فيروز في جنازة ابنها هلي داخل كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة
زووم

الحزن يخيم على فيروز في جنازة ابنها هلي داخل كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- إجراءات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية اعتبارًا من 11 يناير
"مقاومة للحرارة".. ما المادة السامة في حليب أطفال نستله المسحوب من الأسواق؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار