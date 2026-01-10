مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

- -
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

"لسنا منتخبًا صغيرًا".. الشيشيني يتحدث لمصراوي عن حظوظ مصر أمام كوت ديفوار

كتب : هند عواد

02:39 م 10/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    سامي الشيشيني 2_3
  • عرض 11 صورة
    سامي الشيشيني لاعب الزمالك السابق
  • عرض 11 صورة
    كابتن سامى الشيشينى
  • عرض 11 صورة
    مران منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران منتخب مصر (12) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث سامي سامي الشيشيني، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، عن حظوظ الفراعنة ضد كوت ديفوار، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال سامي الشيشيني، في تصريحات خاصة لمصراوي: "يجب أن تكون خطوط منتخب مصر متقاربة أمام ساحل العاج، ولا يجب أن نترك مساحات، ولكن مثلما نحن خائفون منهم، هم أيضًا خائفون منا، يجب أن نلعب على هذا، لأننا منتخب كبير وليس صغيرًا".

وأضاف: "أنصحهم بالالتزام هجوميًا ودفاعيًا واستغلال الفرص، العمل الجماعي والالتزام بتعليمات حسام حسن سينتج عنهما الفوز، الشغل الفردي وأن يلعب كل واحد بإمكانياته لن يساعدنا في الفوز".

واختتم الشيشيني: "يجب أن تكون الخطوط مغلقة اليوم سواء في العمق أو الأطراف، والمساحات سيتم غلقها بخطط حسام حسن، بالارتداد السريع في الدفاع والانتشار السريع في الهجوم، المباراة اليوم مباراة لاعبين كبار".

اقرأ أيضًا:
قبل مباراة منتخب مصر.. جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025

"محمد صلاح مثل المومياء".. حقيقة صورة ساخرة منسوبة لمنتخب كوت ديفوار

"المصممين فتحوا ويكيبيديا".. صحيفة شهيرة تنتقد تصميم قميص منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مصر وكوت ديفوار سامي الشيشيني كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إجراءات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية اعتبارًا من 11 يناير –فيديو
أخبار العقارات

إجراءات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية اعتبارًا من 11 يناير –فيديو
قط وببغاء ودولفين.. تعرف على أحدث توقعات نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

قط وببغاء ودولفين.. تعرف على أحدث توقعات نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار
"الوطنية للانتخابات": العالم شاهد المصريين يمارسون الرقابة الشعبية والقضائية
حوادث وقضايا

"الوطنية للانتخابات": العالم شاهد المصريين يمارسون الرقابة الشعبية والقضائية
وزير المالية خلال زيارته للإسكندرية: موازنة 2026 تحمل أخبارًا جيدة واقتصادنا
أخبار المحافظات

وزير المالية خلال زيارته للإسكندرية: موازنة 2026 تحمل أخبارًا جيدة واقتصادنا
بـ 100 مليون جنيه.. الداخلية تضرب عصابة مخدرات بالسويس وتضبط طن ونصف هيروين
حوادث وقضايا

بـ 100 مليون جنيه.. الداخلية تضرب عصابة مخدرات بالسويس وتضبط طن ونصف هيروين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مقاومة للحرارة".. ما المادة السامة في حليب أطفال نستله المسحوب من الأسواق؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار