تحدث سامي سامي الشيشيني، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، عن حظوظ الفراعنة ضد كوت ديفوار، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال سامي الشيشيني، في تصريحات خاصة لمصراوي: "يجب أن تكون خطوط منتخب مصر متقاربة أمام ساحل العاج، ولا يجب أن نترك مساحات، ولكن مثلما نحن خائفون منهم، هم أيضًا خائفون منا، يجب أن نلعب على هذا، لأننا منتخب كبير وليس صغيرًا".

وأضاف: "أنصحهم بالالتزام هجوميًا ودفاعيًا واستغلال الفرص، العمل الجماعي والالتزام بتعليمات حسام حسن سينتج عنهما الفوز، الشغل الفردي وأن يلعب كل واحد بإمكانياته لن يساعدنا في الفوز".

واختتم الشيشيني: "يجب أن تكون الخطوط مغلقة اليوم سواء في العمق أو الأطراف، والمساحات سيتم غلقها بخطط حسام حسن، بالارتداد السريع في الدفاع والانتشار السريع في الهجوم، المباراة اليوم مباراة لاعبين كبار".

