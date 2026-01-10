إعلان

إجراءات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية اعتبارًا من 11 يناير –فيديو

كتب : محمد عبدالناصر

02:26 م 10/01/2026

شقق الإسكان

أعلنت منصة مصر العقارية الرسمية، استعدادها لبدء فترة تخصيص الوحدات السكنية، اعتبارًا من يوم 11 يناير 2026، على أن تبدأ مواعيد التخصيص يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأوضحت المنصة، عبر فيديو توضيحي، مواعيد التخصيص الخاصة بكل مشروع، إلى جانب الخطوات التفصيلية لتخصيص الوحدة السكنية، والتي تبدأ بتسجيل الدخول على المنصة، ثم فتح الملف الشخصي، والدخول إلى قائمة المفضلة، واختيار الوحدة المرغوب فيها، والضغط على زر "احجز الآن".

كما أشارت إلى إمكانية تخصيص الوحدة مباشرة من صفحة المشروعات بالصفحة الرئيسية، من خلال "قائمة المشروعات"، بما يتيح للمواطنين سهولة أكبر في إجراءات الحجز والاختيار.

وأكدت منصة مصر العقارية، أن الحجز متاح إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للحجوزات، في إطار التيسير على المواطنين وتطبيق منظومة رقمية شفافة في تخصيص الوحدات السكنية.

ودعت المنصة المواطنين الراغبين في الاستفسار إلى التواصل عبر الخط الساخن 17620.

حجز شقق الإسكان منصة مصر العقارية الرسمية إجراءات حجز شقق الإسكان

محتوى مدفوع

