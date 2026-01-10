استجابة لمطالب المواطنين.. محافظ قنا يعدّل رسوم خدمات كورنيش النيل

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عن تخفيض تذكرة دخول دورات المياه بكورنيش النيل بمدينة قنا من 5 جنيهات إلى جنيهين، إلى جانب إلغاء رسوم الـ20 جنيهًا الخاصة بالدوران أسفل الكوبري، مع إلزام قائدي المركبات باستكمال السير حتى كوبري دندرة للدوران.

وجاء ذلك استجابة لاعتراضات عدد من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الرسوم المقررة على استخدام دورات المياه، وبعض الرسوم المتعلقة بدخول السيارات إلى الكورنيش.

وأوضح محافظ قنا أن الشركة المنفذة لمشروع كورنيش النيل سمحت بدخول المواطنين بشكل مؤقت لحين الافتتاح الرسمي، مؤكدًا أن جميع الملاحظات والاعتراضات التي تم رصدها يجري التعامل معها وتلافيها قبل الافتتاح، بما يضمن تقديم خدمة لائقة ومناسبة لأهالي المحافظة.

وأضاف "عبدالحليم" أنه سيتم السماح بدخول الأطعمة والمشروبات الخفيفة، مثل السندوتشات والبيتزا، في حين يُمنع دخول بعض الأطعمة الأخرى، وعلى رأسها الفسيخ، حفاظًا على نظافة المكان والمظهر الحضاري للكورنيش.