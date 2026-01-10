أسوان - إيهاب عمران:

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لقاءً موسعًا مع سيدات قرية السماحة بمشروع وادي الصعايدة بمركز إدفو.

وجاء ذلك بالنادي النسائي بالقرية، وبحضور ممثلي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (سيل)، وقيادات وزارتي التخطيط والزراعة ومحافظة أسوان.

واستمع الحضور إلى عرض تفصيلي حول المشروعات التنموية التي تم تنفيذها لصالح سيدات قرية السماحة، باعتبارها نموذجًا فريدًا لمجتمع نسائي متكامل يضم الأرامل والمطلقات المعيلات، ويستهدف تمكينهن اقتصاديًا وتحقيق الاستقلال المعيشي لهن ولأسرهن، حيث يبلغ عدد المستفيدات نحو 313 أسرة.

وأوضح العرض أنه في عام 2000 تم تخصيص منزل و6 أفدنة لكل أسرة، ما أتاح للسيدات تنفيذ أنشطة زراعية متنوعة شملت الزراعات التقليدية مثل القمح والكركديه والذرة الشامية، إلى جانب تنفيذ العديد من المشغولات والحرف اليدوية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

كما تم خلال اللقاء استعراض الدعم المقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، ممثلًا في مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (سيل) منذ عام 2017، والذي شمل تقديم منح غير مستردة للسيدات، تضمنت تسليم نحو 200 رأس من الأبقار، و500 رأس من الأغنام، في إطار دعم الأنشطة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة.

وتناول اللقاء الجهود التي بذلتها أجهزة الدولة لمواجهة أبرز التحديات التي واجهت هذا المجتمع النسائي، وفي مقدمتها ارتفاع منسوب المياه الجوفية، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين المصارف الزراعية، ما أسهم بشكل مباشر في خفض منسوب المياه الجوفية، وتحسين جودة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاجية.

وأكد وزراء التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان حرص الدولة على دعم مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وربطها بأهداف التنمية المستدامة، مشيدين بنموذج قرية السماحة كأحد النماذج الرائدة لسيدات أسوان، اللاتي جسدن قصص كفاح مشرفة، تعكس في الوقت ذاته نجاح التكامل بين جهود الدولة وشركاء التنمية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بصعيد مصر.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ أسوان أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المجتمعات المنتجة وتمكين المرأة المعيلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة وتعظيم عوائدها الإيجابية.