معظمهم نساء.. 12 مصابًا في انقلاب تروسيكل على "دائري ديروط"

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 12 شخصًا، معظمهم من النساء، اليوم الإثنين، في انقلاب مركبة بخارية (تروسيكل) على الطريق الدائري، أثناء عودتهم إلى قرية أبوالهدر التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث وتسجيل مصابين.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين انقلاب التروسيكل، ما أسفر عن إصابة كل من: زينب أحمد عرابي (45 عامًا)، وفتحية عبد التواب أحمد (45 عامًا)، وسحر عبد الحفيظ عبد المالك (50 عامًا)، ومنجه علي محمد (45 عامًا)، وعلي عبد الحميد فرج (52 عامًا)، ومراد محمد جمعة (11 عامًا)، وزينب عمر أبو الليل (55 عامًا)، وشربات حسن مهني (47 عامًا)، وزينب ناجي مهني (42 عامًا)، وشيماء محمود علي (18 عامًا)، وبشاير محمد فرج (45 عامًا)، وحنان محمد يونس (37 عامًا).

تم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.