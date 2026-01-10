التحقيق في واقعة سقوط طالب من الطابق الثالث داخل مدرسة بأبنوب بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، اليوم السبت، عن فتح تحقيق عاجل في واقعة سقوط طالب بمدرسة الشهيد ياسر رجب الابتدائية بقرية كوم أبو شيل، التابعة لمركز أبنوب.

وأكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة عمليات المديرية تلقت بلاغًا بسقوط الطالب حمزة أحمد علي، بالصف الثالث الابتدائي، من الطابق الثالث داخل المدرسة عقب انتهاء لجنة الامتحانات.

وأضاف "دسوقي" أن الطالب نُقل على الفور إلى مستشفى المبرة للتأمين الصحي، حيث أُجريت له الفحوصات والكشف الطبي، وأظهرت المعاينة الأولية وجود اشتباه في إصابة بقدمه، وحالته الصحية مستقرة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تكليف إدارة الشؤون القانونية بالمديرية بفتح تحقيق عاجل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم أن التحقيقات تهدف إلى الوقوف على أسباب سقوط الطالب، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الطلاب داخل جميع المدارس.