سكرتير المجمع المقدس يُدلي بصوته في انتخابات النواب بأسيوط (فيديو وصور)

أسيوط - محمود عجمي:

أدلى الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس وسكرتير المجمع المقدس، بصوته اليوم السبت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، داخل لجنة مدرسة النصر الابتدائية المشتركة بمدينة أسيوط.

وأكد الأنبا يوأنس عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني على كل المصريين، مشددًا على أهمية التوجه إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن الرأي والمساهمة في بناء مستقبل الوطن.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في ثلاث لجان عامة، تشمل:

- الدائرة الأولى: قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط.

- الدائرة الثانية: مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط.

- الدائرة الرابعة: مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج.

وأكدت المحافظة، أن المتابعة تشمل جميع اللجان العامة والفرعية دون استثناء.

يُذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط جهزت 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية لاستقبال أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 18 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي، مع إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من مديرية الأمن.