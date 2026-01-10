مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

- -
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

حذاء يتسبب في إيقاف حكم بكأس الأمم الأفريقية.. ما القصة؟

كتب : هند عواد

12:10 م 10/01/2026
شهدت كأس الأمم الأفريقية 2025 واقعة غريبة باستبعاد الحكم الصومالي عمر أرتان من مباراة نيجيريا والجزائر، المقرر لها مساء اليوم السبت، في ربع نهائي البطولة.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن الحكم الصومالي عمر أرتان تعرض لعقوبة الاستبعاد من باقي مباريات كأس الأمم الأفريقية بسبب حذائه.

وأشارت الإذاعة إلى أن عمر أرتان ارتدى حذاءً رياضيًا يحمل شعار شركة غير المتعاقد معها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ليتم استبعاده بعدما كان قريبًا من إدارة مباراة المغرب ضد الكاميرون، التي أقيمت مساء أمس في ربع النهائي.

عمر أرتان الحكم الصومالي عمر أرتان كأس الأمم الأفريقية

