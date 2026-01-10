حذاء يتسبب في إيقاف حكم بكأس الأمم الأفريقية.. ما القصة؟

شهدت كأس الأمم الأفريقية 2025 واقعة غريبة باستبعاد الحكم الصومالي عمر أرتان من مباراة نيجيريا والجزائر، المقرر لها مساء اليوم السبت، في ربع نهائي البطولة.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن الحكم الصومالي عمر أرتان تعرض لعقوبة الاستبعاد من باقي مباريات كأس الأمم الأفريقية بسبب حذائه.

وأشارت الإذاعة إلى أن عمر أرتان ارتدى حذاءً رياضيًا يحمل شعار شركة غير المتعاقد معها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ليتم استبعاده بعدما كان قريبًا من إدارة مباراة المغرب ضد الكاميرون، التي أقيمت مساء أمس في ربع النهائي.

