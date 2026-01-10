إعلان

بـ 100 مليون جنيه.. الداخلية تضرب عصابة مخدرات بالسويس وتضبط طن ونصف هيروين

كتب : علاء عمران

12:47 م 10/01/2026

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

وجهت وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية للعناصر الإجرامية المتورطة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام تشكيل عصابي يضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة، وأسفر استهدافهم بنطاق السويس عن ضبطهم وبحوزتهم قرابة طن ونصف من مخدر الهيروين، و120 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وزارة الداخلية العناصر الإجرامية المواد المخدرة ضبط تشكيل عصابي محافظة السويس

