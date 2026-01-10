إعلان

أحدث 11 صورة لتركيب كمرات محور عمرو بن العاص أعلى الدائري

كتب : محمد أبو بكر

02:03 م 10/01/2026
    محور عمرو بن العاص (1)
    محور عمرو بن العاص (4)
    محور عمرو بن العاص (2)
    محور عمرو بن العاص (6)
    محور عمرو بن العاص (7)
    محور عمرو بن العاص (8)
    محور عمرو بن العاص (9)
    محور عمرو بن العاص (10)
    محور عمرو بن العاص (11)
    محور عمرو بن العاص (3)

كتب- محمد أبو بكر:

نجحت شركة المقاولون العرب، في رفع وتركيب أولى الكمرات المعدنية الرئيسية بمحور عمرو بن العاص أعلى الطريق الدائري، حيث يبلغ طول الكمرة الواحدة 64 مترًا ويصل وزنها إلى 140 طنًا، وذلك باستخدام أوناش بحمولة 160 و600 طن.

جاء ذلك بالتنسيق بين إدارات الشركة المختلفة، منها إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية، وإدارة تأجير المعدات، والإدارة العامة للمرور، والإدارة البحرية، حيث تم تحويل حركة المرور أثناء تركيب الكمرة لضمان سلامة العبور.

ويُعد محور عمرو بن العاص ثاني محور عرضي بمحافظة الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر، ويتم إنشاؤه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويبلغ طول المحور 4 كم ويربط بين الطريق الدائري الشمالي والجنوبي، بهدف تخفيف الضغط على محور المريوطية واختصار زمن الرحلة لأقل من نصف الوقت الأصلي، وتسهيل التنقل بين مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد والمريوطية إلى أحياء مدينة نصر والتجمع والمعادي.

ويتقاطع محور عمرو بن العاص مع عدة شوارع رئيسية، منها شارع الهرم، وشارع فيصل، وشارع المنشية، وصولًا إلى الطريق الدائري، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتطوير البنية التحتية بالجيزة.

شركة المقاولون العرب محور عمرو بن العاص الطريق الدائري محافظة الجيزة

