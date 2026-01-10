مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

- -
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

3 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوت ديفوار

كتب-مراسل مصراوي:

10:29 ص 10/01/2026 تعديل في 10:43 ص
يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لمواجهة كوت ديفوار، مساء اليوم السبت، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويدفع حسام حسن، بالثلاثي حسام عبد المجيد وإمام عاشور وأحمد فتوح، في التشكيل الأساسي ضد كوت ديفوار، في ظل غياب محمد حمدي الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

تقام مباراة مصر وكوت ديفوار، في التاسعة مساء اليوم السبت 10 يناير، على ملعب أدرار بمدينة أكادير المغربية، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ8 بعد الفوز على بنين، بنتيجة 3-1، فيما تأهل منتخب كوت ديفوار بعد الفوز على بوركينا فاسو.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار

يأتي تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كوت ديفوار، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر كوت ديفوار موعد مباراة مصر وكوت ديفوار تشكيل مصر لمواجهة كوت ديفوار

أخبار كأس الأمم الأفريقية

