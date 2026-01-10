3 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوت ديفوار

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لمواجهة كوت ديفوار، مساء اليوم السبت، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويدفع حسام حسن، بالثلاثي حسام عبد المجيد وإمام عاشور وأحمد فتوح، في التشكيل الأساسي ضد كوت ديفوار، في ظل غياب محمد حمدي الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

تقام مباراة مصر وكوت ديفوار، في التاسعة مساء اليوم السبت 10 يناير، على ملعب أدرار بمدينة أكادير المغربية، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ8 بعد الفوز على بنين، بنتيجة 3-1، فيما تأهل منتخب كوت ديفوار بعد الفوز على بوركينا فاسو.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار

يأتي تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كوت ديفوار، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش

