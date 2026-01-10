محافظ الشرقية: مشروع "تحويشة" نموذج ناجح لتمكين المرأة والشمول المالي

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين المرأة اقتصاديًا ودعم مبادرات الشمول المالي، لما لها من دور محوري في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقلال المالي للسيدات.

وأشار المحافظ إلى جهود فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية في تنفيذ مشروع «تحويشة» كمثال ناجح للتنمية المستدامة داخل القرى والمراكز.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن مشروع «تحويشة» لمجموعات الادخار والإقراض الرقمي يُنفذ في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتحت مظلة برنامج الشمول المالي، وذلك بمركزي الحسينية ومنيا القمح.

وأفادت "عطية" بأن المشروع استهدف نحو 20 ألف سيدة وفتاة بعدد من القرى، من بينها: قصاصين الشرق، الإخيوة، قهبونة، المناجاة الكبرى والصغرى، سعود، منشأة بشارة، الجمالية، برد، سماكين الغرب، الملكيين البحرية، منشأة مصطفى خليل، بني هلال، شلشلمون، كفر شلشلمون، والحوض الطويل.

وأضافت "عطية" أن حصاد المشروع خلال عام 2025 شمل تنفيذ 810 تدريبات في التثقيف المالي، تناولت أهمية الادخار والإقراض الرقمي ودورهما في دعم الاستقلال المالي للمرأة، إلى جانب شرح مبسط لمفاهيم الشمول المالي وأثره في تعزيز التمكين الاقتصادي.

كما تم تنفيذ 120 تدريبًا للتمكين الاجتماعي بهدف تنمية روح المشاركة، وبناء الثقة بالنفس، وتحسين فرص الوصول إلى الموارد، بما يسهم في تقليل الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمعات أكثر استدامة.

وأشارت "عطية" إلى فتح 100 حساب بالبنك الزراعي المصري لصالح 100 مجموعة ادخار، ما يتيح لهن التعامل الآمن مع منظومة الادخار والإقراض الرقمي، فضلًا عن تنفيذ 4 تدريبات لمحو الأمية الرقمية والتدريب على استخدام ماكينات الصراف الآلي، و6 تدريبات متخصصة على منهجية الادخار والإقراض الرقمي لإعداد كوادر قادرة على التواصل مع الفئات المستهدفة.

وأكدت "عطية" أن هذه الجهود تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة لدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية.