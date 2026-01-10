إعلان

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة في دوائر أسوان الثلاثة

كتب : إيهاب عمران

03:23 م 10/01/2026
    لجنة انتخابات مدرسة العقاد الثانوية بأسوان
    لجان انتخابات أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي برئاسة القاضي حازم بدوي، نتيجة جولة الإعادة للدوائر الـ27 الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي أسفرت عن فوز 49 مرشحًا، ليكتمل بذلك تشكيل مجلس النواب بالأعضاء المنتخبين البالغ عددهم 568 نائبًا.

وفي محافظة أسوان، أجريت الإعادة في 3 دوائر، هي:

- الدائرة الأولى ومقرها قسم أول أسوان، وفاز فيها المرشح مدحت ركابي محمود عبد الرحمن.

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز نصر النوبة، وفاز فيها المرشح محمد هلال خليل.

- الدائرة الرابعة ومقرها مركز أدفو، وفاز فيها المرشح محمد أبو الخير عبد العاطي.

وأوضحت الهيئة أن النتائج النهائية تأتي بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بجولات الإعادة، مؤكدة حرصها على الشفافية والنزاهة في إعلان النتائج.

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب محافظة أسوان

