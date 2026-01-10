بعد تصدرها التريند.. ماذا قالت ياسمين الجيلاني عن طلاقها من عمر خورشيد؟

تصدر اسم الفنانة ياسمين الجيلاني، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب تصريحات انفصالها عن زوجها عمر خورشيد.

وقالت ياسمين الجيلاني ببرنامج "كلام الناس": "خبر انفصالي نزل على السوشيال ميديا وأنا معرفش، وقلت طالما ده اتكتب يبقى صح، وإحنا كنا منفصلين قبل الإعلان ولكن مأعلنتش للإعلام، ليه نعلن وقت الطلاق؟، مكنتش حابة أن الخبر ينتشر والتزمت الصمت وسيبتها لربنا.. كل واحد بيتعامل بطبيعته، أنا بتعامل بطبيعتي ونيتي وربنا يدي كل واحد على قد نيته".

وعن السر وراء ابتعادها عن الساحة الفنية، أضافت: "كانوا فاكرين إن في حد منعني وأنا مفيش حاجة تقدر توقفني إلا رغبتي الشخصية، وأنا اخترت أني أقعد لأني رفضت ناني تساعدني في تربية بنتي، وأنا كنت حابة أحط التقاليد بتاعتنا وأتفرغ لـ بنتي.. لما كنت طفلة والدتي كانت مشغولة عني كتير ومش متواجدة، وأنا كنت بحس بالفقدان وإنها مش موجودة معايا وبشتاق لها، وقلت أنا مش هعيش بنتي الإحساس ده وعوضت ده على قد ما أقدر، إحنا هنتحاسب على ولادنا، إحنا جايبين الأطفال علشان نوحدها؟، بدأت أفكر أرجع للشغل وأمهد ده لـ بنتي وأنا وهي أصحاب جدًا ونادرًا لما تقولي مامي، ولازم أنا أصاحبها وأقرب فكري من فكرها لأنهم جيل مختلف تمامًا".

وفي شهر سبتمبر الماضي، كان الفنان عمر خورشيد، أعلن انفصاله عن زوجته ووالدة ابنته الفنانة ياسمين الجيلاني، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتب عمر خورشيد "تم الطلاق بيني وبين أ/ ياسمين الجيلاني أم بنتي بالود والتراضي، وكما وجب الإعلان في الزواج فيجب أيضاً الإعلان في الطلاق".

عمر وياسمين احتفلا بزواجهما في نوفمبر 2015، ولديهما ابنة، وحدث الانفصال بعد مرور 10 سنوات تقريبا على الزواج.

عمر خورشيد هو نجل الفنانة علا رامي، وشارك في 2023 بمسلسل ويزو سكول، بطولة دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، فيما غابت ياسمين عن المشاركة في الأعمال الفنية منذ فترة طويلة، ومن بين الأعمال التي شاركت فيها: مسلسل مزاج الخير أمام النجم مصطفى شعبان، مسلسل أزمة سكر مع الفنان أحمد عيد، مسلسل حارة العوانس مع النجمة ماجدة زكي.