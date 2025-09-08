أول رد رسمي على واقعة "الفراولة" المسروقة من تمثال القصاصين

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن مدحت عباس، رئيس مركز ومدينة القصاصين، أنه سيتم تركيب مجسم جديد لثمرة الفراولة غدًا الثلاثاء، بدلًا من الجزء المفقود من تمثال الفلاحة الشهير بالمدينة، مؤكدًا أنه تم إبلاغ الشرطة لتفريغ كاميرات المراقبة وكشف هوية الفاعل.

وفي أول تعليق رسمي على الواقعة، أرجع عباس الحادث إلى "أصحاب النفوس الضعيفة" الذين أقدموا على تخريب التمثال وسرقة الثمرة، مما أدى إلى تضرر يد التمثال بالكامل.

وأوضح أن التمثال، الذي صممه الفنان التشكيلي رائد جلال، تم تنفيذه بالجهود الذاتية كرمز للمدينة، مشددًا على أن ما حدث يعكس حاجة ملحة لزيادة وعي المواطنين للحفاظ على الممتلكات العامة.

وكان اختفاء ثمرة الفراولة من التمثال قد أثار حالة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

